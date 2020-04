Ülemaailmne töötervishoiu ja tööohutuse päev: heale töökeskkonnale pööratakse suuremat tähelepanu kui kunagi varem

Tööinspektsioon on eriolukorra ajal olnud töösuhte osapooltele toeks ohutu ning tervist hoidva töökeskkonna loomisel. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on töökeskkonna seire jätkunud kogu eriolukorra ajal: „Meie kontrollide tulemused kinnitavad, et valdavalt pööravad tööandjad ja töötajad eriolukorras töökeskkonna ohutusele kõrgendatud tähelepanu,“ ütles Maripuu. Eriolukorras on suurima seire all kauplused, et tagatud oleks eesliinil töötajate tervis ja ohutus. Samuti jätkus ehitusplatside järelevalve ning reageerimine vihjetele. „Tuleb loota, et ohutut ja tervist hoidvat töökeskkonda väärtustatakse sama kõrgelt ka pandeemia-järgsel ajal,“ lisas Maripuu.