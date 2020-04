Eesti Haridustöötajate Liit: Seoses piirangute vähendamisega tuleb tagada lasteaiatöötajate tervislikud ja ohutud töötingimused

Tööandjatele on ohutu töökeskkonna- ja korralduse tagamiseks abiks töötervishoiu ja tööohutuse seadus, kus on sätestatud töötajate ning ametnike tööle esitatavad töötervishoiu ning tööohutuse nõuded. Kui isikukaitsevahendid pole tööandja poolt tagatud, siis töötajal on õigus töö tegemisest keelduda . Kui isikukaitsevahendid pole tööandja poolt tagatud, siis töötajal on õigus töö tegemisest keelduda.

Lastevanematel palume mõistvat suhtumist ja tuua lasteaedadesse ainult terveid lapsi. Samuti mitte tuua lasteaeda last, kelle pereliige on haigusnähtudega. Lasteaiatöötajatel on õigus (Terviseamet “Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga”) kontrollida hommikul lasteaeda või lastehoidu tulnud laste tervist ning paluda lastevanematel, kelle lastel on ägedate respiratoorsete haiguste sümptomid (palavik, köha jm) need koju viia.