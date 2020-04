Maastikumaratoni lastejooksud toimuvad virtuaalkujul

„Soovime laste liikumisharrastust jätkuvalt toetada. Kui kuulutasime välja, et Tartu Maastikumaratoni põhidistantsid toimuvad tänavu virtuaaljooksuna, selgus, et huvi ka virtuaalsete lastejooksude vastu on ülimalt suur. Pärast mõtlemist-kaalumist jõudsime järeldusele, et tänases eriolukorras on võimalik jooks kõigil väikestel spordisõpradel turvaliselt läbida, seadmata seejuures ohtu iseennast ja teisi lapsi,“ ütles ürituse projektijuht Oliver Kivimäe.