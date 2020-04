Paidest pärit treener: Videotreeningudki aitavad omavahel kontakti hoida

„Treeningutel keskendume lihasvastupidavusele. Harjutused on ülesehitatud ringtreeninguna, kus käime läbi põhilised lihasgrupid. Lisaks saavad mängijad vahelduse mõttes proovida midagi uut ja mis kõige tähtsam, teha seda oma koondisekaaslastega. Treeningute teine eesmärk on treenerid ja mängijad üle pika aja taas kokku viia. U15 koondisele tutvustasime uut jõukava, mille käigus käisime läbi kõik harjutused ning mängijaid said esitada omapoolseid küsimusi. Ühistreeningud on suurepärane võimalus jagada ja õpetada mängijatele uusi nippe,” lisas Veis.

„Tähtis on hoida end pidevalt liikumises ja olla aktiivne. Oluline on järgida klubi või koondise poolt koostatud kava täies ulatuses, et palliplatsile naastes oleks keha taas koormusteks võimalikult hästi valmis. Peab tõdema, et antud periood ei ole mängijatele sugugi lihtne, aga võtmesõnaks on rutiini taluvus ja järjepidevus. Jälgides treeningpäevikuid võib öelda, et mängijad on oma treeningutes loomingulised, mis on kindlasti positiivne. Tasub meeles pidada ka seda, et treeningute juurde kuulub korralik lihashooldus ja taastumine,” sõnas kehalise ettevalmistuse treener. (JT)