Riik toetab täiendavalt kiire interneti viimist maapiirkondadesse

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi sõnul on internetiühenduse omamine tänapäeval elementaarne vajadus töö tegemiseks, riigiga asjaajamiseks ja ostude sooritamiseks, kuid praegune eriolukord on kitsaskohad selgelt välja toonud. „Kodukontoris olles ja kaugtööd tehes on suurenenud vajadus kiire interneti järele ja kui linnapiirkondades on ühendustega hästi, siis maa- ja hajaasustusega piirkondades jätab ühenduse kvaliteet kohati soovida,“ märkis minister.