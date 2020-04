Kuhu liiguvad Eesti päritolu kaubad

Lähikuudel selgub, kas ja kui palju mõjutab kriisisituatsioon meie omatoodete eksporti. Millised on peamised kaubad, mida välismaale müüakse ja millised riigid veel maailmas eelistavad eestimaist?

Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura kirjutab statistikablogis, et kaupade eksport Eestist on viimastel aastatel olnud samal tasemel, jäädes 1,4 miljardi euro piiridesse. Tähele tasub panna, et ekspordis sisaldub nii kodumaise toodangu väljavedu kui ka siia sisse toodud kaupade taasväljavedu ehk reeksport. Eelmisel aastal vähenes Eesti päritolu kaupade väljavedu 1% võrra, moodustades 71% kogu ekspordist, kuid reeksport suurenes 3%. Kui võrdleme selle aasta jaanuari ja veebruari andmeid eelmise aastaga, siis kodumaiste kaupade osatähtsus vähenes mõlemas kuus ja moodustas kogu kaupade ekspordist jaanuaris 72% ja veebruaris 69%.