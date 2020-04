Järvamaa haigla taastab plaanilise ravitöö järk-järgult

AS Järvamaa Haiglal on kõikide nende patsientide andmed, kelle plaanilised ambulatoorsed vastuvõtud, päevaravi või statsionaarne ravi eriolukorra tõttu edasi lükkus.

“Võtame nende patsientidega ise ühendust, et leppida kokku, kuidas planeeritud vastuvõtud või haiglaravi toimub. Lähtume põhimõttest, et eelistatud on patsiendid, kelle ravi edasi lükati, kuid samas peame leidma ka võimalused teiste patsientide jaoks, kelle eriarsti vastuvõtu või haiglaravi vajadus on muutunud akuutsemaks,” kirjutatakse kodulehel.