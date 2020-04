Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverents kutsub osalema

Ettevõtmise eesmärk on Järvamaa kultuuri- ja loodusloo, mineviku ja oleviku jäädvustamine ning kodukoha ja kodu-uurimise järjepidevuse väärtustamine. Osalema on oodatud Järvamaa koolide 5.-12. klassi õpilased. Uurimistööd hindab SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi moodustatud komisjon.

Tulenevalt riigis kehtivast eriolukorrast on muutunud konkursil osalemise tingimused. Õpilaste loov- ja uurimistöid on võimalik saata kuni käesoleva õppeaasta lõpuni (k.a 31.august 2020) digitaalselt aadressile info@jarvamaamuuseum.ee või paberkandjal SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumisse (Lembitu 5, Paide 72702). Kui ei ole kokku lepitud teisiti, jääb paberkandjal esitatud töö korraldajatele.

Järvamaa on ainus maakond, kus noorte kodu-uurimiskonverentsid on haridusasutuste aktiivse osavõtu tulemusel järjepidevalt toimunud juba 43 aastat. Käesoleval aastal toimuv on juba 44.