Elisa liikuvusanalüüs: inimesed püsivad kodus paremini kui kriisaja alguses

Elisa liikuvusandmetel püsis möödunud nädalal kodudes senisest vähem inimesi. Kokku püsis üle Eesti pigem kodus 67 protsenti inimestest, mida on eelmiste andmetega võrreldes viis protsenti vähem.

„Vaatamata sellele, et oleme tibusammudel eriolukorrast väljumas ja ootame majanduse avamist, astume olukorra lõppedes sammu tagasi tänavuse märtsi algusesse, mitte eelmisesse kevadesse. See tähendab, et me peaksime jätkuvalt liikuma vähese rahvastatusega kohtades ja pidama kinni üldistest eriolukorra soovitustest,“ sõnas Elisa telekomiteenuste valdkonnajuht Mailiis Ploomann.

Värskete andmete järgi püsivad täna kõige enam kodus jätkuvalt Hiiu maakonna inimesed, aga võrreldes eelmiste andmetega on suurenenud liikuvus igas maakonnas. Kõige vähem ehk 63 protsenti püsiti kodudes jätkuvalt Võrumaal.

„Kuigi kõikides maakondades on Elisa andmetel näha senisest rohkem liikumist, püsitakse rohkem kodudes kui eriolukorra algul. Loodame, et ilusate ilmadega viibitakse rohkem looduses ja eemal suurtest rahvamassidest. Aeg-ajalt väljas liiklemine on igati mõistlik, kui enamik muust ajast veedetakse kodus nelja seina vahel,“ lisas Ploomann.

Enim püsitakse kodus: Hiiu maakonnas – 77% (80%)

Ida-Viru maakonnas – 75% (77%)

Järva maakonnas – 74% (78%)

Saare maakonnas – 72% (78%)

Valga maakonnas - 69% (74%)

Protsent näitab inimeste hulka, kes on kodus rohkem kui 70% ajast. Sulgudes on 6.04-12.04.2020 koondandmed.

Kõige enam suurenes liikuvus Lääne-Virumaal, kokku kuus protsenti. Senisest enim liiguti ringi ka Pärnumaal, Tartu linnas, Viljandimaal ja ka Saaremaal.

Kõikide eestlaste ühist pingutus saab visuaalselt ja faktipõhiselt jälgida Elisa kodulehelt. Nähtavad on senise analüüsi tulemused ja Elisa uuendab andmeid igapäevaselt kuni eriolukorra lõppemiseni. Unikaalne analüüs on loodud koostöös MindTitani andmeteadlastega ja allikana on kasutatud vaid Elisa võrgu andmeid, kuid võib eeldada, et kogu elanikkonna tervikpilt joonistuks välja üsna sarnasena.