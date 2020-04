Kutsutakse üles tunnustama täiskasvanud õppijaid

„Kriis on loonud olukorra, kus täiskasvanud peavad järjest enam midagi uut õppima, et muutunud oludega kohaneda,” ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidak. “Õppimine aitab nii tööalaselt edasi jõuda kui igapäevaelus paremini toime tulla ning meil on hea meel enesetäiendamisega tegelevaid täiskasvanuid esile tõsta ja tunnustada.”

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras koordinaator Monica Marfeldt märkis, et täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni, enesekindlust ning igapäevaelu kõrvalt on see suur väljakutse. “Meie ümber on inimesi, kes leiavad jõu ning aja, et erinevate takistuste kiuste uuesti õpinguid alustada,” ütles Marfeldt. “Ootame kõiki inimesi esitama aasta õppija kandidaadiks neid, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu.”