Pühakoja uks sai tuusiku sanatooriumi

Tellijale

Töid teeb Joel Roos ja OÜ Puidupoisid ning tagasi oma endisele kohale jõuab uks mõne kuu pärast. Üldiselt on uks hoolimata sellest, et on näinud omajagu aegu ja ilma, Joel Roosi hinnangul rahuldavas seisus. Ent tööde käigus tuli ette üllatus, millega poldud arvestatud. Selgus, et üks uksehingepesa oli paigast ära ja polte selles polnudki – nendest oli järel vaid rauapuru.