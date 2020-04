Terviseamet kinnitab: COVID-19 leviku tempo on aeglustunud

Kokku on testitud ligi neli protsenti Eesti elanikest, tehtud testidest on positiivseks osutunud 3,4 protsenti. Tulemuste järgi on suurem positiivsete osakaal Saaremaal (16,4%), Võrumaal (4,6%) ja Pärnumaal (3,1%). Järvamaal on seni tehtud 1286 testi, millest positiivseks on osutunud 12.