Kaitseliidu tegevus eriolukorras näitab organisatsiooni universaalsust

„Kaitseliit on kaasatud eriolukorra esimestest päevadest, üsna loogiline on, et riik kasutab sellistel puhkudel kaitsevaldkonna abi, kuna just meie struktuurid on erinevate kriiside lahendamiseks enim ettevalmistatud,“ ütles Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi tänasel eriolukorra pressibriifingul.