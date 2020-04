Rahvastikuminister: rahvastikuregistri andmete õigsuse tagamiseks on igaühe panus oluline

„Kriisi ajal, kus erinevad ametkonnad inimestega kontakteeruma peavad, on äärmiselt vajalik, et inimesed kontrolliksid ja esitaksid rahvastikuregistrisse õiged andmed. Et see veelgi lihtsamaks teha, on lisandud rahvastikuregistris uued e-teenused oma andmetes leitud veast teavitamiseks. Rahvastikuregistri andmed tuginevad kontaktandmete osas inimeste endi esitatud andmetele, mistõttu on iga inimese enda panus nende andmete kaasaegsetena hoidmisel ülioluline," selgitas rahvastikuminister Riina Solman.

Rahvastikuminister selgitas, et vastsündinule nime panemisel kontrollivad perekonnaseisuametnikud nime vastavust seadusele. „Ametnikel tuleb tööalaselt ikka ette, et vanemate valitud nimi ei vasta nimeseaduse normidele. Lapse nime valik on lapsevanematele tähtis otsus. Samal ajal on aga vaja nime valikul kinni pidada nimeseaduse nõuetest, mis on kehtestatud peamiselt selleks, et liig lennuka nimevaliku tõttu lapsed hiljem kannatama ei peaks. Uus rahvastikuregistri e-teenus hõlbustab ja kiirendab oluliselt valitud nimele tagasiside saamist, et vajadusel seda parandada,“ ütles Solman.