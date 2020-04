Täna on tuludeklaratsioonide esitamise ametlik tähtaeg, kuid paberil deklaratsioone saab esitada vähemalt juuni lõpuni

Veebikeskkonnas e-MTA jääb deklaratsioonide esitamine avatuks ka pärast ametlikku esitamise tähtaega ning e-kanalisse sisenedes jääb otseviide tulude deklareerimisele aktiivseks kuni 31. maini. MTA teenindusbürood on eriolukorra lõpuni suletud ja seetõttu saab paberil deklaratsioone esitada vähemalt juuni lõpuni.

„Soovitame inimestel esitada elektrooniline tuludeklaratsioon võimalusel ametlikuks tähtajaks, kuid mõistame, et kõigil ei pruugi see praegu võimalik olla. Seetõttu pikendasime deklaratsioone vastuvõtmist nii paberil kui ka elektrooniliselt,“ ütles MTA avalike teenuste valdkonna juht Sander Aasna. „Teenindusbürood avatakse pärast eriolukorra lõppu, kuid palume, et inimesed ei kiirustaks seejärel paberdeklaratsiooni kohe esitama. Soovitame COVID-19 riskigruppi kuuluvatel inimestel mitte muretseda ning pigem rahulikult oodata,“ ütles ta.