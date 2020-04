Türi valla avalikus konteinervõrgustikus toimuvad muudatused

Seoses teenindaja vahetumisega toimuvad muudatused ETO konteinerpargis üle Türi valla. Loobutakse AS Väätsa Prügila omandis olnud segapakendi rendikonteineritest ja asendatakse need ETO-le kuuluvate uute 1,1m3 mahutavate plastkonteineritega (osades piirkondades on need juba asendatud).