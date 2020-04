Miks on söödapõllud va jalikud? Esiteks võimal avad need vaadelda, milliseid ulukeid meil metsas on. Saame hinnata nende vanust ning karja soolist ja vanuselist struktuuri. Kõige tähtsam on aga kokkuhoitud aeg. Soomlaste ja meie jahimeeste kogemus näitab, et laskeplaani täitmiseks kulub põldudega poole vähem aega kui metsi läbi ajades, ka loomi häiritakse vähem.