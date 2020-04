Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist ütles, et meeskond töötab praegu selle nimel, et 14. ja 15. augustil festival Paides ikka aset leiaks. «Paljud inimesed on helistanud ja ütlevad, et kui vähegi võimalik, siis tehke arvamusfestival ikka ära,» sõnas ta.