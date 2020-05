Uuskasutuskeskus avas taas uksed

Mändma lisas, et sel ajal kui kauplus oli ostjatele suletud, olid töötajad siiski tööpostil ja võtsid vastu eelnevalt kokkulepitud ajal müügiks toodud kaupa. "Mõned, kes ette ei helistanud püüdsime ise ka poe ukse tagant kinni ning andsime märku, et oleme tegelikult kohapeal olemas ja jätku nad aga oma kraam ukse taha ootele," lausus ta.

Seda, et vajadus teiseringi poe järele on suur, tõestas juba esimene kauplemispäev. Rahvast oli avamisest saati palju. Oli nii ostjaid kui ka neid, kes olid eriolukorra ajal kappidest ja panipaikadest kasutuks muutunud esemed välja sorteeritud ning tõid need nüüd kellelgi teisele kasutada.