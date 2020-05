Türi rannajalgpallurid kütsid liiva juba kuumaks

Võistkonna esindaja Tanel Viljat ütles, et liivaväljak on ettevalmistatud: liiv pehmeks kobestatud, plats ära silutud ja piirdevõrgud paigaldatud. "Seal võivad vabariigi valitsuse 2 + 2 reegleid järgides mängimas käia nüüd kõik soovijad," julgustas ta.

Kuigi meeskonnas on Viljati sõnul 17 meest, ei pidanud nad kedagi trennist kõrvale jätma. "Me pole ju professionaalsed jalgpallurid, vaid teeme seda oma vabast ajast. Seega on igaühel oma elu ka ja nii on meil tavaolukorraski trennis umbes kümme meest," selgitas ta.