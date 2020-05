Päästetud oravad vajavad pesakaste

Eesti metsloomaühingu üleskutse sobib hästi aega, mil inimesed veedavad kodus palju aega ning nii mõnedki otsivad tegevust. Oravate pesakasti ehitust koos lastega ette võttes on see justkui kooli tööõpetuse tunni eest.

Eesti metsloomaühingu Järvamaa piirkonnajuht Virge Võsujalg ütles, et oravatega tegelevad hoiukodud võtaksid suurima heameelega vastu pesakaste. "Kevadel on uusi tulijaid nii palju ning kasvades vajavad nad aedikutes pesakaste, kus elada," selgitas ta.

Võsujalg märkis, et kõige paremini sobiksid klassikalised kuldnokkadele mõeldud pesakastid, kuid Facebooki üles pandud üleskutse juures olevatelt piltidelt leiab veel erinevaid ideid, millised pesakastid neil kasutuses on. "Kindlasti ei ole parim variant kumera põhjaga pesa, nagu ühel pildil on. Parim on ikka selline, millel on kandiline ja lame põhi," selgitas ta.