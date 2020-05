Tööandja ravikindlustus on tänavu hüppeliselt kasvanud

Kindlustusseltside liidu juhatuse liikme Andres Piirsalu sõnul on huvi tööandja ravikindlustuse vastu tänavu hüppeliselt kasvanud. „Ainuüksi esimeses kvartalis on kindlustatud rohkem töötajaid kui mullu terve aasta jooksul kokku. See näitab, et tööandjad hoolivad oma töötajate tervisest ja maksusoodustus on siinkohal kasuks tulnud,“ ütles Piirsalu.