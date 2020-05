Tellijale

Paide Kunstikooli õppekoordinaator Kristina Such tõdes, et kevad on uue ärkamise ja rõõmu aeg. "Ka Paide kunstikooli õpilastel on võimalus taas õpingutega tegelema hakata. Mai algul küll veel distantsilt, kuid alates 18. maist juba koolimajas," teatas ta.