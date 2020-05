Eelmise nädala lõpus andis valitsus teada, et rühmatrennid on taas lubatud, juhul kui need toimuvad vabas õhus, järgitakse 2 + 2 reeglit ning osalejate arv pole üle kümne. Paides tegutsev zumbatreener Alyona Tinyakova kasutas võimalust ning viis päiksepaistelisel esmaspäeva õhtupoolikul Paide Vallimäel läbi vabaõhu zumbatrenni.