AS Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd ütles, et sarikapidu on vana komme, mis tähistab maja täiskõrgusesse jõudmist. "Traditsiooni kohaselt peab pärja maha võtma maja omanik, kellele seda lihtsaks ei tehta – pärg on kõrgel ning selle maha võtmiseks on vaja tööriistade käsitlemise oskuseid," rääkis ta.