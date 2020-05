Tellijale

Lauluväljakul vandaalitsejate poolt tekitatud kahju on vald pidanud heastama igal aastal. Küll on lõhutud istepinke, soditud seinu, pillutud laiali prügi ja klaastaarat. Lahti on pekstud ka krohvi ning kuigi noorte tarbeks eelmisel aastal laululava juurde toodud pingpongilaud on veel ühes tükis, siis mängida seal ei saa - ühiskasutuseks mõeldud reketid on puruks murtud.