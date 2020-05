Elisa liikuvusanalüüs: järvalased päsivad endiselt kodudes

„Kuigi esimeste kriisinädalatega võrreldes on liikuvus mõnevõrra suurenenud, püsivad väga paljud inimesed endiselt rohkem kodudes kui enne kriisi,“ sõnas Elisa telekomiteenuste valdkonnajuht Mailiis Ploomann. „Meil on väga hea meel, et piirangud hakkavad vaikselt leevenema ja ootame, et majandus uuesti ärkaks. Samas paneme kõikidele tööandjatele südamele, et nad hoolega läbi mõtleks milline saab olema see uus töötegemise viis.“