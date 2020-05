Emadepäevast on pühakodade uksed taas avatud

Rahvastikuminister Riina Solman avaldas heameelt, et valitsus toetas tema ettepanekut leevendada piiranguid Eesti religioossele kogukonnale. „Eriolukorra piirangute esimeste leevenduste hulka kuulub ka avalike jumalateenistuste lubamine. Pean seda praegust olukorda arvestades ülimalt asjakohaseks ning mul on hea meel, et riik arvestab usklike vajadustega,“ ütles ta.

Minister lisas, et Eesti Kirikute nõukogu ja konfessioonide juhid on olnud valitsusele head koostööpartnerid ning seadusekuulekad piirangute järgijad. „Kohe, kui eriolukord välja kuulutati, viisime koostöös kõigi konfessiooni juhtidega ööpäeva jooksul sisse muudatused, et vältida nakkuse levikut kirikute ja koguduste kaudu. Vaatamata eriolukorrale jätkati endiselt isikukaitsevahendeid kasutades hingehoiu ja teiste sotsiaalhoolekandetegevustega. Lisaks jätkusid kõik hädavajalikud kombetalitused, näiteks matusetalitused ja diakooniatööd,“ nentis Solman.