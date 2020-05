Riigi kulul tasuta õigusabi tundide arvu vähendati

HUGO.legal asutajaliikme Erki Pisukese sõnul võib tasuta õigusabi määra vähendamine osadele klientidele tähendada seda, et neil puudub rahaline ressurss kaasuse lõpuni lahendamiseks. “Meie statistika näitab küll seda, et esimese kahe tasuta tunniga jõuab jurist tüüpilisemad probleemid lahendada, kuid näiteks tööõiguse juristid on märku andnud, et nende klientide jaoks olid need kolm järgnevat tundi väga olulise väärtusega ja eriti veel tänases olukorras, kus töö kaotanud inimestel polegi raalselt raha juristile tasumiseks. Omaltpoolt soovitan siiski kõigil abivajajatel juristi jutule tulla – kui kahe tunniga kaasust lõpuni ei jõua lahendada, saab vähemalt esialgse hinnagu ja ka esimesed toimingud tehtud,” lisas Pisuke.