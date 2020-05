Paide Teater andis luuleprojekti vabaks

Luulesalvestus on jätk 28. veebruaril Paide Wabakohvikus toimunud luuleõhtule. Et tookord mahtus saali napp paarkümmend inimest, otsustasid asjaosalised, et astuvad sammukese edasi ja loovad tol õhtul kõlanud Bukowski tekstidest ja Kenn-Eeriku helimaastikest uue terviku, mida igaüks saab oma parema äranägemise järgi kuulata – klaasi burbooniga kamina ees, mullaste näppudega peenraid rohides, jalutades tühjadel tänavatel või perega elutuppa kokku tulles.