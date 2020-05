Eesti ehitusvaldkonna idufirma avas investeerimisvooru 150 000 euro kaasamiseks

Infrafly uusima arendusena on loodud rasketehnika renditellimuste haldamise süsteem Infrafly OMS, mille abil saab operaator väga lihtsalt luua ja täita digitaalseid töölehti ning koguda töölehtedele allkirju kontaktivabalt, olenemata asukohast. Kogu protsessi saab jälgida digitaalselt reaalajas.

Avatud investeerimisvooru eesmärgiks on koguda 150 000 eurot uue teenuse tarkvara arendamiseks ning sisenemiseks välisturgudele.

Infrafly asutaja ja tegevjuhi Veiko Veskimäe, kes on ühtlasi teedeehitusfirma Verston Ehitus tegevjuht, tõdeb, et ehituse digitaliseerimine on teema, millega tegeletakse praegu aktiivselt kõikjal maailmas. „Ettevõtted vajavad uusi lahendusi majanduslanguses ellujäämiseks ning tootlikkuse tõstmiseks. Näiteks väikese ja keskmise suurusega ettevõtte jaoks on üks kriitilisemaid ellujäämise komponente pidev rahavoog, kus arvete esitamise kiirus ja sagedus mängivad suurt rolli. Tänu digitaliseerimise vajadusele näeme Infrafly teenustel suurt potentsiaali läbi lüüa ka välisturgudel,“ lisas Veskimäe.

​Infrafly uusima arendusena on loodud rasketehnika renditellimuste haldamise süsteem Infrafly OMS, mille abil saab operaator väga lihtsalt luua ja täita digitaalseid töölehti ning koguda töölehtedele allkirju kontaktivabalt, olenemata asukohast. Kogu protsessi saab jälgida digitaalselt reaalajas.

Infrafly OMS on välja töötatud eelkõige rasketehnika rentimisega seotud ettevõtete töö efektiivsemaks muutmiseks, kuid koroonakriis on uue teenuse vajalikkust veelgi enam tõestanud. „Ehitussektorist väljaspool seisvatel inimestel võib olla ehk raske uskuda, et tänasel päeval täidetakse objektidel veel paberil töölehti, kogutakse käsitsi allkirju ja saadetakse dokumendid tiguposti teel kontoritesse, kuid reaalsuses see nii on. Ühest küljest on see väga ressursikulukas, kuid teisalt kannab endas ka reaalset ohtu viiruste levikuks, sest töölehed liiguvad käest kätte. Digitaalsed töölehed välistavad vajaduse füüsilise kontakti järele,“ selgitas Veskimäe.

Ühena esimeste seas on Infrafly OMS süsteemi kasutusele võtnud Nordeconi tütarfirma, rasketehnika renditeenuse pakkuja Kaurits OÜ. Ettevõtte juhatuse liige Janek Uibo: „Meie masinapargis on kokku ligi 40 ühikut tehnikat, mida tellitakse objektidele üle Eesti. Suure masinapargi töös hoidmisega kaasneb suur hulk paberimajandust, millele oleme otsinud lahendust. Esimesed nädalad Infrafly OMS-i kasutades on näidanud, et digitaalne asjaajamine on mugav ja kiire ning ka töötajad on selle kiirelt omaks võtnud. Loodame, et uus süsteem täidab ka pikemas perspektiivis meie ootusi.“

Infrafly on 2017. aastal loodud Eesti idufirma, mis pakub rasketehnika rentimise ja tellimise haldamise digitaalset teenust.