Kontaktivaba turism saab selle suve uueks trendiks

Järvamaa arenduskeskuse turismiinfokonsultant Piret Sihver ütles, et eriolukord Eestis kestab veel nädala ja lennukitest maha jäänud vaikus on asendunud valju linnulaulu ja õitemerega, mis omakorda meelitab puhkajaid loodust nautima.

Ta tõdes, et kui arenduskeskus jälgis internetiportaali visitjarva.ee külastajate käitumist aprillis, siis nägid nad, et suurenenud on huvi loodusobjektide vastu ja otsitakse võimalusi looduses kontaktivabalt aega veeta. "See on ka mõistetav, sest nii nõudsid ja nõuavad veel mõnda aega eriolukorra reeglid," lausus ta. Enim otsitud olid portaalis matkarajad ja avastamata kaunid looduspaigad.

Seda arvestades on Järvamaa turismiinfovärav visitjarva.ee kogunud kontaktivabad puhkuse pakkumised kokku ja nimetanud need kodulehel pealkirjaga „Omaette olemiseks".

Sihver ütles, et küllap lõpeb eriolukord peagi ja me kõik saame uuesti külastada muuseume ja kontserte, kuid näha on, et inimesed on hakanud siiski hindama fredjüssilikku molutamist metsarajal või aerutamist kaasaga kanuus. "Selles võtmes kontaktivaba turism turule tulnud, et sinna ka jääda," sõnas ta.