Eesti Teadusagentuuri korraldatud ideekorje tulemusena käivituvad COVID-19-ga seotud teadusuuringud

Lisaks TANi heakskiidu saanud neljale olulise sotsiaalmajandusliku mõjuga ja pikaajalisi strateegilisi lahendusi loovatele uuringutele on programmi RITA vahenditest kavas rahastada kiiret sekkumist vajavad riikliku tähtsusega küsimusi lahendavaid uuringuid. Need lähevad veel lõplikule otsustamisele ministeeriumide teadusnõunike paneelis.

Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel tõdes, et epideemia tekitatud kogu ühiskonda haaranud kriis on oma ulatuselt ja paljutahulisuselt enneolematu: „Tunnustust väärib Eesti teadlaskonna valmisolek aidata oma teadmistega kaasa sellele, et viirusepideemiaga võidelda ja selle tagajärgi leevendada ning riigiasutuste valmisolek lahendamist vajavaid probleeme kirjeldada. Märkimisväärne on lisaks uuringuideede rohkusele ka nende lai valdkondlik haare. Selline väga kiiresti korraldatud uuringuideede ja ministeeriumite esitatud uuringuvajaduste kogumine, hindamine ja analüüs on tõeliselt unikaalne paljude osapoolte koostöös sündinud ettevõtmine, mille sarnast kunagi varem toimunud ei ole. Suur tänu valmisoleku ja koostöö eest! Teadusagentuur teeb omalt poolt kõik, et uuringute alustamiseks vajalikud korralduslikud tööd oleksid peagi tehtud ja kavandatavad uuringud saaksid võimalikult kiiresti alata.“