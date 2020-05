Riik hakkab maa kasutusvalduse pikendamisel lähtuma turuhinnast

Praegu on maareformi seaduse alusel sõlmitud maa kasutusvalduse lepingud oluliselt soodsamad kui riigivara seaduse alusel sõlmitud rendilepingud. See tuleneb asjaolust, et kehtiva seaduse järgi on kasutusvalduse tasu 2% maa 2001. aasta maksustamishinnast, riigivaraseaduse alusel sõlmitava maa rendihind on aga turupõhine.

Riigikogus vastu võetud maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seadus sätestab, et kui kasutusvalduse lepingu 15-aastane tähtaeg möödub ja maa kasutaja soovib lepingut pikendada, sõlmitakse uus leping turupõhisest kasutustasust lähtuvalt.

Maa-ameti peadirektori asetäitja Triinu Rennu tõdes, et amet on juba alustanud põllumeeste teavitamist ning esmane vajadus on välja selgitada, kas soov on lepingut pikendada või maa riigilt välja osta. „Pingutame, et lepingud saaks sõlmitud võimalikult kiirest, kuna põllumajandustoetuste saamiseks peab maa olema õiguspärases kasutuses,“ tõdes Rennu.

Maareformiseaduse alusel sõlmitud kasutusvalduse lepinguid on ligi 4800, need lepingud on sõlmitud 365 juriidilise ja 1110 füüsilise isikuga.