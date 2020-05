Teadlik taimekaitse kaitseb taimi, loodust ja inimeste tervist

Loodus on tärkama hakanud, kevadpäike on pannud põllud ja muru haljendama ning põllumeestel on kätte jõudnud kiire kevadtööde periood. See tähendab, et on alustatud ka taimekaitsetöödega. Ka algaval hooajal rõhutab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda teadliku ja säästliku taimekaitse tähtsust põllumajandustootmises.