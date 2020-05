Türi jooksumees ootab koju pääsemiseks abi

Märtsi alguses Keeniasse treeninglaagrisse siirdunud jooksumees Olavi Allase on nädalaid püüdnud erinevaid võimalusi kombineerides kodumaale naasta, seni aga tulutult. Nüüdseks on lennupiletite hinnad tõusnud sellistesse kõrgustesse, et jooksumehele ja tema perele käivad need üle jõu. Sestap palutakse türilaste ning teiste heade inimeste abi.