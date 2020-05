Türi pole veel valmis kohvikutepäevast loobuma

Tellijale

Maikuises Türi Rahvalehes on kirjas, et ka tänavu soovitakse linna sünnipäeva tähistada aedlinnakohvikute päevaga. Hetkel pole aga teada, kas koroonaviiruse leviku tõkestamise vajaduse tõttu on kohvikutepäeva toimumine juuli alguses võimalik ja milliseid reegleid tuleb siis kodukohvikutes järgida. Kui aga juhised selged, antakse nendest kohvikupidajatele koheselt ka teada.