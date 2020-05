Omniva: automaatselt pikendatud hoiutähtajaga postkontori pakile on viimane aeg järgi tulla

​Omniva on eriolukorra ajal postkontoris olevate pakkide hoiutähtaegasid automaatselt pikendanud kuni 12. maini, et klientidel oleks aega pakile järgi tulla. Nüüd annab Omniva teada, et 13. mail saadetakse pakid, millele omanik pole pikema aja jooksul järgi tulnud, saatjale tagasi.