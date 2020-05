Ans. Andur saadab Paide “kuldi” bändiruumi veebikontserdiga remonti

“Oleme maja remondiga samm-sammult jõudnud lähemale kultuuri alustalade ehk keldrini ning soov on see uueks hooajaks korda saada. Prooviruum jääb ikka keldrisse, aga see liigub koridori teise tiiba. Sinna asemele tuleb uus tantsuklass, mida ei ole võimalik mujale rajada hoonet toetavate tugitalade tõttu. Uue bändiruumi tegemisel pean nõu muusikutega, kes meie juures seni proovi on tegemas käinud. Oluline on, et see oleks helikindel ning piisavalt paljude pistikutega. Samuti otsime lahendust, kuidas bändid oma tehnikat saaksid mugavalt hoiustada,” rääkis Grauberg.