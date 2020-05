VTA kontrollis pisteliselt puu- ja köögiviljades taimekaitsevahendite sisaldust

Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialisti Kristi Kallipi sõnul oli pistelise proovivõtu eesmärgiks kontrollida värske puu- ja köögivilja nõuetele vastavust. „Veendumaks, et värsked puu- ja köögiviljad, mis jõuavad meie turule, oleksid kasvatatud, hoiustatud ja transporditud nõuetele vastavalt ning ei ohustaks Eesti elanike tervist, võtsime taimekaitsevahendite jääkide kontrollprogrammi väliselt täiendavad proovid taimekaitsevahendite (TKV) jääkide määramiseks,“ selgitas Kallip.

„Kuna praegu kodumaiseid värskeid aiasaadusi veel turul pole ning palju tarbitakse värskeid tooteid, mis on pärit teistest riikidest, siis võtsime proovid nendest tootegruppidest, mida eestlased nendest enim tarbivad,“ kirjeldas Kallip. Samuti tuletab Kallip meelde, et toituda tuleks mitmekesiselt. „Parimaks toidust tulenevate ohtude ja riskide hajutamiseks on tarbijal soovitslik toituda tasakaalustatult ja mitmekesiselt,“ lisas Kallip.