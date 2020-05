Tööjõu(puuduse)st põllumajanduses, ilma emotsioonideta

Nüüd, mil esimene emotsioonipuhang möödas, on aeg tööjõuga seotud teemadel sisuliselt arutleda. See on hea, et põllumajandus ja toidutootmine kõigi tähelepanu keskpunkti jõudsid. Kuigi maaeluministri ERRile antud intervjuust hakkas oma elu elama vaid põllumajanduse tööjõuprobleemi lahendamise teema, siis oli seal juttu muustki, nagu näiteks toidu varustuskindlus, toidu hinnad, maal elamine ja kriisiabi maaettevõtjatele, kirjutab Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban.