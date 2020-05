Käesoleval aastal valiti aasta ema juba üheteistkümnendat korda. Varem on Järvamaa aasta ema tiitliga pärjatud Aile Pent, Ülle Pent, Miia Jürgen, Lii Sammler, Tiiu Schüts, Elve Kask, Silva Kärner, Külli Huopolainen ja Astrit Eilmann ja Urve Salm.

Aasta ema kandidaat on Järvamaal elav naine, kes on pühendunud ja väärikas ema ning eeskujuks meile kõigile. Kandidaate võisid üles seada nii üksikisikud, omavalitsused kui ka organisatsioonid ja ettevõtted ehk teisisõnu kõik, kes on märganud häid ning eeskujulikke Järvamaa emasid, keda tunnustada ning teistele eeskujuks tuua. Aasta ema konkurssi korraldavad naiskodukaitse Järva ringkond ja Järvamaa omavalitsuste liit, toetasid Paide Nofretete ilusalong, Eesti Pagar ja E-piim.