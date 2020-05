Meretagune kunstivorm ühendab kirjasõna, pintslitõmbed ja sotsiaalmeedia

Kunstnikule idee meeldis ning vaid nädal hiljem oli esimene videomaal valmis. Valmis ka ettevõtmist tutvustav tekst:

2 eestlast, 2 kunstnikku, 2 lugu ja 2 jutustajat.

Maalid ja lood, lood ja maalid.

Lood ja maalid leiab sotsiaalmeediast kasutades märksõnu #loodjamaalid ning #videomaal.

Puu ja Itse selgitasid, et iga maal, iga luuletus on nii omaette, kuid ka omavahel seotud lugu, mis julgustab tähelepanelikult kuulama ja vaatama.

Kahe eestlase ettevõtmise muudab kahtlemata eriliseks seegi, et videomaalide autorid on eri riikides ega pole kunagi päriselus omavahel kohtunud – nähtud ja mõtteid on vahetanud vaid internetis. „Õppisime mõlemad eduõpetaja Kai Oja juhendamisel tulemuslikku mõtlemist ja see meid kokku viis,“ sõnas Puu.

Idee sääraste videomaalide loomiseks sai Itse just Šotimaalt, pärast seda kui kaks erinevat lähenemist piltidele teksti loomisel ühendas. „Siin on hästi tavapärane, et erinevad loomežanrid ühendatakse, näiteks moekunst ja luule. Kirjandust sh ilukirjandust kasutatakse hästi palju ka turismisektoris,“ täpsustas ta. Säärast videomaali vormi pole ta siiski ka Šotimaal veel kohanud. „Võimalik, et see on täiesti olemas, ja ma lihtsalt ei tea seda, mis pole ka ime, arvestades millised on siin võimalused kirjanduslikuks eneseteostuseks,“ märkis ta. Šotimaal kogetu andis viimase tõuke teha teoks ammune unistus päris oma raamatust ning praeguseks trükikojas olev kakskeelne kinekraamat #õnnelikteekond #becominghappy ilub kirjastuse Rajakaar abiga veel maikuus.

Ilmselgelt on eduõpetaja juhendamine tulemusi andnud, sest Ülle Puu avas sel kevadel Viljandis oma ateljee, kuid avamispidu on veel pidamata. Ateljees näeb kõiki maale ka oma silmaga ning maali ostes on võimalik luuletus paberil trükituna kaasa küsida.

Videomaalide pikkus on alla minuti, seega võib neid vajadusel kasvõi mitu korda järjest kuulata ja vaadata.

Puu on saatnud Itsele albumi oma maalidega ning see, millises järjekorras need videomaalidena tagasi tulevad, on talle üllatuseks. Kui luuletus on valmis, loeb Itse selle ise sisse, monteerib videoks ning saadab Puule, kes selle siis sotsiaalmeediasse üles paneb. Omavahelist meredetagust koostööd kiidavad mõlemad. „Ülle maalid on hästi elusad. Neis on palju värve ning mul hakkab aju kohe tööle, kui neid vaatan,“ sõnas Itse.