Algas looduskaitsekuu

Koroonapandeemia ja sellest tingitud eriolukord on toonud looduse ja keskkonna teravalt inimeste teadvusesse. Reaalsus on ilmselt kõige suurematele skeptikutelegi kinnitanud, et inimene on osa loodusest, mitte sellest kõrgemalseisev olend. Meie tervis sõltub otseselt ja kaudselt sellest, kui terve on ümbritsev loodus. Seepärast on Keskkonnaamet kutsunud inimesi üles tegema loodusele pai: soov on üle Eesti koguda kokku vähemalt 110 heategu (ehk paid) Eesti loodusele. Kuidas paitada ja paisid avalikkusega jagada, leiab siit!