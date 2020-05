TTJA alustas kiire internetiühenduse rajamise teise etapi ettevalmistamist

Head ja kvaliteetsed internetiühendused on e-riigi oluline alus ning iga inimese igapäevatoiminguteks vajalik. Kriis on näidanud, et internetti vajame hädasti nii koduõppeks, tööks kui ka riigi teenuste kasutamiseks ja siin ei tohi areng peatuda, vaid see peab liikuma aina kiiremate ja kvaliteetsemate ühenduste suunas.