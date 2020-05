Töösuhete koguarv vähenes ligi 4000 võrra

Statistikaameti andmeteadur Kadri Rootalu sõnul on lepingute lõppemine ka varasemalt olnud iseloomulik nädalatele, millesse langeb kuu lõpp. „Koondamiste osakaal on kriisieelse ajaga võrreldes märgatavalt kasvanud. Aasta esimestel kuudel jäi koondamisega lõppenud töösuhete osakaal 5% lähedale. Kriisieelse ajaga võrreldes on vähem poolte kokkuleppel või töötaja soovil lõppenud töösuhteid,“ lisab Kadri Rootalu.