Hinnad pöördusid langusesse

Nafta hind on nõudluse järsu vähenemise ja suurte laovarude tõttu viimase paarikümne aasta madaltasemel. Ka toidutoorme hinnad välisturgudel on aasta algusega võrreldes pea kümnendiku langenud. Samas teiselt poolt on koroonakriis piiride sulgemise, saagi korjamiseks vajamineva tööjõu puuduse ja kohatiste tarneraskuste tõttu mitmel pool Euroopas põhjustamas aiasaaduste kallinemist.