Majandusseisak viis notaritoimingute arvu tugevasse langusesse

Notarite Koja aprillikuu statistika näitas, et eriolukord ning sellest tingitud majandusseisak on avaldanud märgatavat mõju notariaalsetele toimingutele - võrreldes möödunud aastaga langes tehingute hulk aprillis koguni pea 40 protsenti. Positiivse poole pealt saab välja tuua, et aasta alguses käivitatud kaugtõestamise teenus on eriolukorra tingimustes populaarsust kogunud ning aprillis tehti juba iga kümnes tehing kaugtõestamise teel notaribürood füüsiliselt külastamata.