Uus veebipõhine programm „Selge“ on abiks kõigile, kes soovivad oma alkoholitarvitamist vähendada või sellest loobuda

Alkoholi liigtarvitamine ei tähenda alati sõltuvust

Sageli on joomise puhul tegu käitumuslike harjumuste ja alateadlike mõttemustrite järgimisega. Automaatseks muutunud mõtted ja teod ning uskumused enda kohta panevad meid arvama, et teisiti teha pole võimalik või ei sõltu see meist endist.

Joomise vähendamine või lõpetamine on alati muutuste protsess, mis nõuab meilt enese teadvustamist, oskusi ja tahet. Kahjuks ei ole enamikul inimestest kodust ega koolist kaasa antud oskusi ei eneseanalüüsiks ega muutuste juhtimiseks. Hätta sattudes oleks parim leida psühholoogilist abi, kuid paraku on needki võimalused Eestis piiratud. Lisaks ei soovi inimesed sageli oma alkoholiprobleemiga spetsialistide poole pöörduda. Just sel põhjusel on IT-spetsialistid ja psühholoogid üle maailma välja töötanud veebipõhiseid lahendusi, et pakkuda vaimse tervise valdkonnas eneseabi võimalusi.

Tõenduspõhistel eneseabiprogramm veebis pakub tuge ja lahendusi

Tervise Arengu Instituut on sulle mõeldes välja valinud parima rahvusvahelise eneseabiprogrammi „Selge“, mis tugineb tõenduspõhistele teraapiameetoditele. Programm on kohandatud Eesti oludele ja selle mõju on uuritud mitmes riigis, sh Eestis. Tervise Arengu Instituut avab selle kõigile tasuta ja anonüümseks kasutamiseks veebiaadressil https://selge.alkoinfo.ee/.

Kui oled üks neist, kes tarvitab alkoholi – olgu tähistamiseks, lõõgastuseks või lohutuseks –, siis julgustame sind programmiga liituma, et oma alkoholiga seotud harjumusi paremini tundma õppida.

Kui oled aga juba märganud, et alkohol võtab sinu elus liiga palju aega, häirib sinu suhteid lähedastega, segab sul ennast teostada või oled alkoholi tõttu sattunud liigsetesse sekeldustesse, siis nüüd on sul võimalus seada iseendale eesmärgid, mis aitavad sul liikuda soovitud ja selgema elu suunas.

Programm on mõeldud kõikidele, kes eri põhjustel soovivad oma alkoholitarvitamise harjumust muuta – kas vähendada või loobuda sellest üldse.

Millist tuge pakub „Selge“?

„Selge“ pakub sulle kuulamis- ja lugemismaterjali ning harjutusi, mille abil saad õppida teraapiatehnikatele tuginevaid oskusi. Need aitavad sul mõista oma käitumismustrite tagamaid, teadvustada enda automaatseid negatiivseid mõtteid ja õppida nendega toime tulema. Programmis on sul võimalik pidada alkoholitarvitamise päevikut, et oma joomist kontrolli all hoida või jälgida enda eesmärkide poole liikumist. Programm toetab ja julgustab sind e-posti teel saadetud meeldetuletustega ja suunab sind oma tegevusi paremini kavandama.

Võta „Selge“ jaoks aega ja ole enda vastu aus

Programmi läbimist tuleb võtta kui protsessi, sest nii nagu võtab aega halbade harjumuste tekkimine, ei ole võimalik nendest ka päeva pealt vabaneda. Muutumine nõuab sinult uusi oskusi, mida tuleb harjutada. Soovituslik on programm läbida kaheksa nädala jooksul, kuid sul on võimalik seda teha endale sobivas rütmis. Parimad tulemused saavutad, kui võtad üks kord nädalas aega materjalide läbitöötamiseks ja kui täidad igapäevaselt alkoholipäevikut, mis on tehtud sulle võimalikult mugavaks.

Olulise osa programmist moodustavad sinu kirjutatud vastused. Oma mõtete ja tunnete kirjapanek aitab sageli neid endale paremini teadvustada ja enda käitumist analüüsida. Võttes programmi jaoks aega ning jäädes enda vastu ausaks, liigud samm-sammult lähemale enda seatud eesmärkidele.

„Selge“ mõju-uuring

2019. aastal viidi Eestis läbi programmi „Selge“ mõju-uuring, mis kinnitas, et programm aitab vähendada tarvitatavaid alkoholi koguseid ning suurendada alkoholivabade päevade arvu. Uuringu ajal programmiga liitunutest olid 87% rahul oma otsusega programmi kasutada.

79% programmi kasutajatest soovitaksid programmi oma sõbrale, kui näevad, et sõber vajab abi alkoholitarvitamise piiramisel.

Kas „Selge“ meetodid aitavad muutuda ka sinul? Seda saab teada ainult proovimise teel!