Paide kunstikoolis jätkub tavapärane õppetöö

Paide kunstikooli õppekoordinaator Kristina Such ütle, et nad on õpilaste vastuvõtmiseks valmis. "Maskid on meil olemas ja desinfitseerimisvahendid ka. Lastele ja õpetajatele on meil palve, et kohe kui majja sisenetakse desinfitseeritaks fuajees käed ära ja alles siis tuldaks üles klassiruumidesse," lausus ta.

Such ütles, et töö kunstikoolis läheb edasi tavapärase tunniplaani alusel. "Aga eks tõehetk saabub esmaspäeval kui näeme palju lastest üldse tuleb kooli," märkis ta. "Võimalik, et paljud siiski kardavad viirusepuhangut ja jäävad veel koju."

Klassides on kunstikool teinud Suchi sõnul ümberkorraldusi. Igale õpilasele on töökoht ettevalmistatud ning nad ei pea oma asju võtma või ära panema minnes üksteisega kokku puutuma. "Samuti korraldame õpilaste töö võimalikult individuaalselt," märkis ta.

Õnneks on Paide kunstikooli klassides, saalis ja koridorides ruumi piisavalt, et 2 + 2 reeglist kinni hoida. "Sellega me küll hätta ei jää," rõhutas Such.

Kooli tulles võtavad kunstiõppurid kaasa oma loomingu, mille kallal nad iseseisvalt eriolukorra ajal nokitsesid. "Meil distantsõpe otseselt ei toimunud. Õpilased said küll erinevaid kodutöid, kuid platvormil ühist suhtlust ega juhendajate näpunäidete järgi joonistamist ei olnud. Õpilased pusisid kodudes ise ja nüüd kui kooli tullakse vaadatakse koos õpetajatega tööd üle," selgitas ta.